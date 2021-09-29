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Россиянин Артемьев обыграл Карлсена в четвёртом туре финала Meltwater Champions Chess Tour

Россиянин Артемьев обыграл Карлсена в четвёртом туре финала Meltwater Champions Chess Tour
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Российский гроссмейстер Владислав Артемьев победил действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в четвёртом туре финала шахматного онлайн-турнира Champions Chess Tour.

По итогам четырех партий российский гроссмейстер победил со счетом 3:1.

Результаты других партий тура:
Теймур Раджабов (Азербайджан) – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – 2,5:1,5,
Аниш Гири (Нидерланды) –Левон Аронян (Армения) – 1:3,
Хикару Накамура (США) – Уэсли Со (США) – 4:2,
Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 1,5:2,5.

После четырех туров лидирует Магнус Карлсен (23,5 очка), россиянин Артемьев (8,5) занимает седьмое место.

Напомним, финал Meltwater Champions Chess Tour проходит с 25 сентября по 4 октября с призовым фондом 300 000$ по круговой системе с участием 10 гроссмейстеров.

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Магнус Карлсен идёт на первом месте по итогам третьего тура Meltwater Champions Chess Tour
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