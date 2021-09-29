Россиянин Артемьев обыграл Карлсена в четвёртом туре финала Meltwater Champions Chess Tour

Российский гроссмейстер Владислав Артемьев победил действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в четвёртом туре финала шахматного онлайн-турнира Champions Chess Tour.

По итогам четырех партий российский гроссмейстер победил со счетом 3:1.

Результаты других партий тура:

Теймур Раджабов (Азербайджан) – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – 2,5:1,5,

Аниш Гири (Нидерланды) –Левон Аронян (Армения) – 1:3,

Хикару Накамура (США) – Уэсли Со (США) – 4:2,

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 1,5:2,5.

После четырех туров лидирует Магнус Карлсен (23,5 очка), россиянин Артемьев (8,5) занимает седьмое место.

Напомним, финал Meltwater Champions Chess Tour проходит с 25 сентября по 4 октября с призовым фондом 300 000$ по круговой системе с участием 10 гроссмейстеров.