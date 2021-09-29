Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов вошёл в тренерский совет Федерации гандбола России (ФГР) на сезон-2021/2022. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Трефилов занял пост консультанта женских сборных команд. Председателем совета назначен Анатолий Драчёв.

Тренерский совет ФГР, сезон-2021/22

Анатолий Драчёв, председатель

Сергей Зиза, секретарь

Велимир Петкович, главный тренер мужской сборной

Владимир Максимов, главный тренер «Чеховских медведей»

Олег Ходьков, главный тренер мужского ЦСКА

Сергей Клёнов, главный тренер «Виктора»

Александр Алексеев, главный тренер «СГАУ-Саратова»

Педро Сарсоса, главный тренер мужской юношеской сборной

Людмила Бодниева, главный тренер женской сборной

Ольга Акопян, тренер женского ЦСКА

Татьяна Березняк, тренер «Ростов-Дона»

Алексей Алексеев, главный тренер «Лады»

Денис Сайфулин, главный тренер «Астраханочки»

Михаил Измайлов, главный тренер женской молодёжной сборной

Алексей Гумянов, главный тренер женской юношеской сборной

Евгений Трефилов, консультант женских сборных команд