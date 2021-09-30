Федерации гандбола России и Китая договорились о сотрудничестве

Федерация гандбола России и Китайская гандбольная ассоциация договорились о сотрудничестве, сообщает пресс-служба ФГР. По словам президента ФГР Сергея Шишкарёва, игроки национальных команд России и Китая проведут совместные сборы.

«Существует много направлений взаимодействия, которые предстоит реализовать. Это совместные сборы российских и китайских спортсменов и команд, проведение товарищеских матчей между сборными различного уровня, обучение специалистов, сотрудничество в сфере маркетинга. Думаю, будет правильным организовать в следующем году деловой тур российской делегации в Китай.

Мы очень рады, что на базе университета в Фуцзяне появится гандбольный кластер, в котором будут расти и совершенствоваться спортсмены. Уже сейчас высказываются идеи о создании восточной гандбольной лиги. Но этот вопрос нуждается в детальной проработке вместе с Министерством спорта России и рядом других организаций», — сказал Шишкарёв.