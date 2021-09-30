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Сергей Тетюхин оценил итоги жеребьёвки ЧМ-2022 по волейболу

Сергей Тетюхин оценил итоги жеребьёвки ЧМ-2022 по волейболу
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Генеральный менеджер сборной России по волейболу Сергей Тетюхин оценил состав группы с участием сборной России на чемпионате мира – 2022, а также прокомментировал распределение команд по группам.

Соперниками России по группе А стали команды Пуэрто-Рико, Туниса и Сербии.

«Группа у нас нормальная. Плюс-минус все группы равные, нет группы смерти. В каждом квартете есть одна определённо сильная команда. Но это не значит, что надо расслабиться и получать удовольствие, предстоит большая работа. Думаю, конкуренция будет очень сильная. Что касается нашей группы, то все команды достойные, против сербов будет интересно играть, это мощный соперник.

Распределение команд по городам? Я рад, что такие команды, как Бразилия, Камерун, посмотрят такие замечательные города — и Красноярск, и Кемерово. Вряд ли они когда-то там ещё побывают, у них будет возможность узнать настоящие русские города», — приводит слова Тетюхина «Матч ТВ».

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