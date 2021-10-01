Даниил Шишкарёв оценил соперников «Чеховских медведей» в Лиге Европы

Правый крайний «Чеховских медведей» Даниил Шишкарёв оценил результаты жеребьёвки группового этапа гандбольной Лиги Европы. Соперниками чемпиона России будут: «Бенфика» (Португалия), «ГОГ Гудме» (Дания), «Кокс» (Финляндия), «Лемго Липпе» (Германия), «Нант» (Франция).

«Да, жребий не был к нам благосклонен, достались очень серьёзные противники. Групповая стадия будет тяжёлой, но мы будем стараться в каждом матче играть на победу, набирать очки, чтобы пройти как можно дальше. Кто доставит больше всего проблем? Безусловно, это будет «Нант», французский участник последнего «Финала четырёх». Команда уровня Лиги чемпионов, которая по стечению обстоятельств попала в Лигу Европы.

Определённые трудности, думаю, нас ждут и во встречах с датским «ГОГом», клуба с отличным составом, и с португальской «Бенфикой», которая сенсационно прошла «Рейнских львов». Эти соперники будут претендовать на путёвку в «Финал четырёх» Евролиги. Не стоит сбрасывать со счетов и немцев, с ними точно мы наткнёмся на тяжёлую игру.

«Лемго» — команда, занимающая место в середине турнирной таблицы Бундеслиги, но уровень чемпионата Германии всем нам хорошо известен. В прошлом сезоне Лиги Европы все немецкие команды вышли из группы. У чемпионов Финляндии есть в составе наши соотечественники, но с «Коксом» чеховцы ещё не встречались в официальных соревнованиях, для нас это тёмная лошадка», — цитирует Шишкарёва официальный сайт клуба.