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Гимнаст Белявский показал видео сложного трюка. Он перепрыгнул через автомобиль

Гимнаст Белявский показал видео сложного трюка. Он перепрыгнул через автомобиль
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Олимпийский чемпион 2020 года в командных соревнованиях, российский гимнаст Давид Белявский опубликовал в «Инстаграме» новое видео. В видео показано, как Белявский исполнил сложный трюк, перепрыгнув через автомобиль.

«Подходит мне?» — подписал он видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Давида Белявского.

«Хочется спросить: Давид, ты вообще человек?!» — написала одна из подписчиц в комментариях.

29-летний Белявский — олимпийский чемпион 2020 года, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в упражнении на параллельных брусьях, чемпион мира 2019 года в командном многоборье, семикратный чемпион Европы, многократный призёр чемпионатов мира и Европы.

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