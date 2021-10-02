Шмидт, признанная самой сексуальной спортсменкой мира, рассказала о своих тренировках

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт рассказала о своих тренировках. В 2017 году издание Busted Coveragе признало её самой сексуальной спортсменкой мира.
«Для меня дойти до предела на тренировке — это почти часть повседневной жизни. Если не выходить за рамки своих возможностей, то ты никогда не добьёшься успеха ни в спорте, ни где-либо ещё.
Несколько лет назад мне было невероятно трудно подталкивать себя и мотивировать, я очень сильно изнуряла своё тело, но другого пути у меня нет.
Мне очень нравится тренироваться в группе, тренироваться с людьми, которые мотивируют и подталкивают друг друга. С помощью них ты ощущаешь, что проходишь через всё это не в одиночку.
Когда же я тренируюсь одна, я всегда слушаю музыку. Я даже создала для этого специальный плейлист», — приводит слова Шмидт Bild.
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