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Шмидт, признанная самой сексуальной спортсменкой мира, рассказала о своих тренировках

Шмидт, признанная самой сексуальной спортсменкой мира, рассказала о своих тренировках
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Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт рассказала о своих тренировках. В 2017 году издание Busted Coveragе признало её самой сексуальной спортсменкой мира.

«Для меня дойти до предела на тренировке — это почти часть повседневной жизни. Если не выходить за рамки своих возможностей, то ты никогда не добьёшься успеха ни в спорте, ни где-либо ещё.

Несколько лет назад мне было невероятно трудно подталкивать себя и мотивировать, я очень сильно изнуряла своё тело, но другого пути у меня нет.

Мне очень нравится тренироваться в группе, тренироваться с людьми, которые мотивируют и подталкивают друг друга. С помощью них ты ощущаешь, что проходишь через всё это не в одиночку.

Когда же я тренируюсь одна, я всегда слушаю музыку. Я даже создала для этого специальный плейлист», — приводит слова Шмидт Bild.

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