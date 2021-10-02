Женская сборная России выиграла командный чемпионат мира по шахматам

Женская сборная России стала победителем командного чемпионата мира по шахматам, который проходил в Ситжесе (Испания). В финале россиянки дважды обыграли команду Индии.

Первый финальный матч завершился победой россиянок со счётом 2,5-1,5. Свои партии выиграли Александра Костенюк и Екатерина Лагно, Алина Кашлинская завершила свою партию вничью, а Александра Горячкина проиграла.

Во второй встрече в финале россиянки взяли верх со счётом 3-1. Горячкина и Костенюк сыграли вничью с соперницами, а Лагно и Полина Шувалова одержали победы.

По итогам группового этапа россиянки набрали 10 из 10 очков и вышли в плей-офф с первого места в группе А. В четвертьфинале отечественные шахматистки обыграли сборную стран Америки, а в полуфинале – Украину.

Российские шахматистки стали чемпионками мира во второй раз, ранее они побеждали в 2017 году.