Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Женская сборная России выиграла командный чемпионат мира по шахматам

Женская сборная России выиграла командный чемпионат мира по шахматам
Комментарии

Женская сборная России стала победителем командного чемпионата мира по шахматам, который проходил в Ситжесе (Испания). В финале россиянки дважды обыграли команду Индии.

Первый финальный матч завершился победой россиянок со счётом 2,5-1,5. Свои партии выиграли Александра Костенюк и Екатерина Лагно, Алина Кашлинская завершила свою партию вничью, а Александра Горячкина проиграла.

Во второй встрече в финале россиянки взяли верх со счётом 3-1. Горячкина и Костенюк сыграли вничью с соперницами, а Лагно и Полина Шувалова одержали победы.

По итогам группового этапа россиянки набрали 10 из 10 очков и вышли в плей-офф с первого места в группе А. В четвертьфинале отечественные шахматистки обыграли сборную стран Америки, а в полуфинале – Украину.

Российские шахматистки стали чемпионками мира во второй раз, ранее они побеждали в 2017 году.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021