Гандболистка Анна Сень показала яркий кадр с фотосессии в чёрном
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Гандболистка сборной России Анна Сень опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в чёрное платье, пристально смотрит в камеру.
«Рано или поздно всё встанет на свои места… Прорвёмся! Всем спокойной ночи», — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Анны Сень.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Это иносказательно о сборной?»
«Красотка! Понятно, что фото отредактировано, но я люблю вашу искреннюю улыбку и внутренний свет, который вы излучаете!»
«Из-за этих красивых ног не сразу заметил, что на полу находится мячик с какими-то автографами».
Сень — олимпийская чемпионка Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, серебряный призёр ОИ-2020 в Токио.
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