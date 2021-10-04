Гандболистка Анна Сень показала яркий кадр с фотосессии в чёрном

Гандболистка сборной России Анна Сень опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в чёрное платье, пристально смотрит в камеру.

«Рано или поздно всё встанет на свои места… Прорвёмся! Всем спокойной ночи», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Анны Сень.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Это иносказательно о сборной?»

«Красотка! Понятно, что фото отредактировано, но я люблю вашу искреннюю улыбку и внутренний свет, который вы излучаете!»

«Из-за этих красивых ног не сразу заметил, что на полу находится мячик с какими-то автографами».

Сень — олимпийская чемпионка Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, серебряный призёр ОИ-2020 в Токио.