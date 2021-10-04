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Екатерина Гамова прокомментировала победу женской сборной России до 18 лет на ЧМ

Екатерина Гамова прокомментировала победу женской сборной России до 18 лет на ЧМ
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Куратор женских юниорских сборных России по волейболу, двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова прокомментировала победу женской сборной страны до 18 лет на чемпионате мира. В финале, состоявшемся в конце сентября, Россия победила Италию со счётом 3-0 (25:16, 25:17, 25:20).

«Последняя золотая медаль российских молодёжных сборных была выиграна в 1999 году в Канаде, где мы стали первыми. Сразу начали поправлять меня, что это был не тот возраст, не та команда, но золотая медаль была выиграна именно 22 года назад.

С того момента, как я работаю с командами, каждый возраст, когда мы отправляли на чемпионаты мира, я говорила: «Девочки, надо прерывать эту серию. Давайте вернём золото в Россию!» Девочкам это удалось», — приводит слова Гамовой «Матч ТВ».

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