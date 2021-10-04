Екатерина Гамова прокомментировала победу женской сборной России до 18 лет на ЧМ

Куратор женских юниорских сборных России по волейболу, двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова прокомментировала победу женской сборной страны до 18 лет на чемпионате мира. В финале, состоявшемся в конце сентября, Россия победила Италию со счётом 3-0 (25:16, 25:17, 25:20).
«Последняя золотая медаль российских молодёжных сборных была выиграна в 1999 году в Канаде, где мы стали первыми. Сразу начали поправлять меня, что это был не тот возраст, не та команда, но золотая медаль была выиграна именно 22 года назад.
С того момента, как я работаю с командами, каждый возраст, когда мы отправляли на чемпионаты мира, я говорила: «Девочки, надо прерывать эту серию. Давайте вернём золото в Россию!» Девочкам это удалось», — приводит слова Гамовой «Матч ТВ».
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