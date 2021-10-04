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Максим Михайлов оценил шансы Криштиану Роналду стать волейболистом

Максим Михайлов оценил шансы Криштиану Роналду стать волейболистом
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Олимпийский чемпион, волейболист сборной России Максим Михайлов оценил шансы португальского футболиста Криштиану Роналду стать профессиональным игроком в волейбол на фоне его рекордного прыжка в 256 сантиметров в Лиге чемпионов.

«Безусловно, не топовый прыжок. Но ничего, можно рассчитывать на вполне качественного игрока. Сейчас волейбол в другом направлении развивается: много невысоких игроков, которые могут компенсировать высоту прыжка техникой и пониманием волейбола. 20 лет назад, если ты меньше 1,90 метров, тебя бы не взяли в команду. Сейчас — границ нет», — ответил Михайлов.

Отметим, что на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) Михайлов стал знаменосцем сборной России. Российские волейболисты завоевали на Олимпиаде-2020 серебряные медали, уступив в финале французам.

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