Винер-Усманова — о серебре Авериной на ОИ: президент страны сказал, что Дина — «золотая»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова высказалась о серебряной медали «художницы» Дины Авериной на Олимпийских играх в Токио (Япония).

«Нет худа без добра, и нам важнее найти хорошее в плохом. После того, что тогда случилось, поднялся такой тайфун, 12-балльный шторм в мире художественной гимнастики. Может быть, это даже и хорошо, что вот так всё получилось, потому что было всё явно, на виду у всего мира. Если бы это было где-то в другом месте, люди бы могли и не поверить, а потом Дину так встретили и наградили, а президент страны сказал, что она «золотая», и вообще много слов про художественную гимнастику», — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.

Напомним, на Играх-2020 Дина Аверина завоевала серебро в личном многоборье, а Арина Аверина стала четвёртой. Винер-Усманова заявила о несправедливом судействе.