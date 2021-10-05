«До сих пор в шоке». Симона Байлз попала на обложку журнала Time
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз попала на обложку журнала Time. Соответствующее фото появилось на её странице в «Инстаграме». Ранее Байлз возглавила список самых влиятельных людей от Time в категории «Титаны».
«До сих пор в шоке», — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Симоны Байлз.
Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) после выступления в опорном прыжке. Позднее Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке, а также в вольных упражнениях. Она завоевала серебро в командном многоборье и бронзу на бревне.
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