Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«До сих пор в шоке». Симона Байлз попала на обложку журнала Time

«До сих пор в шоке». Симона Байлз попала на обложку журнала Time
Комментарии

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз попала на обложку журнала Time. Соответствующее фото появилось на её странице в «Инстаграме». Ранее Байлз возглавила список самых влиятельных людей от Time в категории «Титаны».

«До сих пор в шоке», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Симоны Байлз.

Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) после выступления в опорном прыжке. Позднее Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке, а также в вольных упражнениях. Она завоевала серебро в командном многоборье и бронзу на бревне.

Новость по теме
Симона Байлз возглавила список самых влиятельных людей от Time в категории «Титаны»
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021