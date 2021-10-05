Яна Батыршина: если на ЧМ судьи не будут делать разных глупостей, то Аверины всё смогут

Серебряный призёр Олимпийских игр, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина поделилась ожиданиями от выступления Дины и Арины Авериных на грядущем чемпионате мира – 2021, который пройдёт в Китакюсю (Япония) с 27 по 31 октября.

«Чего ждать от Авериных на ЧМ? Мы знаем, что главная конкурентка Линой Ашрам не едет, но едет белоруска Алина Горносько, которая взяла бронзу на Олимпиаде. Но на самом деле мы всегда говорим: главные соперницы — это мы сами. Если ты выходишь и справляешься со своими нервами и со своей программой, и если, я очень надеюсь, судьи не будут делать разных глупостей, то, конечно, Аверины всё смогут. Мне кажется, сейчас они даже в лучшей форме, чем перед Олимпиадой. Они отдохнули, хоть и немного. Пару недель отдыха в любом случае пошли на пользу. У них сейчас такое вдохновение из-за того, что им поменяли программы так, как они хотели. Дина мечтала делать упражнения с булавами конкретно под эту музыку, Ирина Александровна дала добро, и она воодушевлена этим. Арине поменяли упражнения с булавами и вернули старую ленту — это тоже как-то заводит. Конечно, их подстегивает поддержка болельщиков не только из России, но и по всему миру. Ирина Александровна права, что вернула девочек, потому что на такой ноте заканчивать карьеру нельзя. Они хотят доказать своё превосходство над всеми и выступить не хуже, чем на Олимпиаде. Но мне кажется, они выступят ещё лучше, потому что очень много положительных факторов для настроения и психологического состояния. Они на подъёме», — приводит слова Батыршиной сайт «Матч ТВ».