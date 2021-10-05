Опальная легкоатлетка Кастер Семеня выпустит автобиографию

Двукратная олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира по лёгкой атлетике из ЮАР Кастер Семеня выпустит автобиографию. Об этом сообщает АР. Книга будет называться «Заглуши весь шум», однако дата её публикации пока неизвестна.



Напомним, по правилам, принятым весной 2018 года, для участия в соревнованиях уровень тестостерона легкоатлеток не должен превышать пяти наномоль на литр. В качестве решения спортсменкам с повышенным уровнем тестостерона предлагалось его снизить до требуемого.



Семеня требовала признать правила незаконными, так как они носят дискриминационный характер. Однако апелляцию отклонил сначала Спортивный арбитражный суд (CAS), а затем Федеральный суд Швейцарии. С тех пор легкоатлетка не выступает на соревновательном уровне.

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