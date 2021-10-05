Женская сборная России по велотреку стала бронзовым призёром чемпионата Европы

Женская сборная России завоевала бронзовые медали в командном спринте на чемпионате Европы по велоспорту на треке. В заезде за третье место Дарья Шмелёва, Яна Тыщенко и Наталия Антонова оказались быстрее соперниц из Великобритании. Золото выиграла команда Нидерандов, серебро досталось спортсменкам из Германии.



Отметим, что чемпионат Европы по велоспорту на треке стал первым крупным международным турниром после Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония). На турнир заявились 306 спортсменов из 26 стран. Всего будет разыграно 22 комплекта наград — по 11 в соревнованиях женщин и мужчин.



На Играх в Токио сборная России завоевала две медали — Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва также стали третьими в командном спринте, Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская выиграли бронзу в мэдисоне.

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