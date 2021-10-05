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Российские борцы вольного стиля завоевали восемь медалей на чемпионате мира в Осло

Российские борцы вольного стиля завоевали восемь медалей на чемпионате мира в Осло
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Российские борцы вольного стиля завоевали восемь медалей: три золотые, одну серебряную и четыре бронзовых, на чемпионате мира – 2021 в Осло (Норвегия) по спортивной борьбе. Сегодня, 5 октября у мужчин прошли заключительные схватки в вольном стиле.

Копилку национальной команды пополнили свежеиспечённый пятикратный чемпион мира Абдулрашид Садулаев (до 97 кг), Абасгаджи Магомедов (до 61 кг) и Загир Шахиев (до 65 кг) – все золото; Магомед Курбанов (до 92 кг) – серебро; Тимур Бижоев (до 74 кг), Радик Валиев (до 79 кг), Артур Найфонов (до 86 кг) и Евгений Жербаев (до 70 кг) – бронза.

В данный момент в медальном зачёте чемпионата мира по спортивной борьбе лидирует сборная США, которая завоевала три золотые, четыре серебряные и две бронзовые награды. Второй идёт команда Ирана (3-3-1), третьей — сборная России. Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 10 октября.

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