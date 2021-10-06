Мария Ласицкене вошла в список финалисток на звание лучшей европейской легкоатлетки года

Европейская легкоатлетическая ассоциация опубликовала в своём официальном инстаграм-аккаунте новый пост. В нём организация объявила список финалисток премии Golden Tracks, которая вручается с 2014 года, в номинации на звание «Лучшая европейская легкоатлетка».

«Три финалистки, три олимпийских чемпионки! Кто станет лучшей европейской легкоатлеткой года на Golden Tracks в Лозанне 16 октября?» — подписаны фото номинанток.

Финалистками стали нидерландская легкоатлетка эфиопского происхождения, специализирующаяся в беге на длинные дистанции, Сифан Хассан, российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене и метательница молота Анита Влодарчик из Польши.

Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Европейской легкоатлетической ассоциации.