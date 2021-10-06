«Так держать!» Путин поздравил Садулаева с победой на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин поздравил Абдулрашида Садулаева с победой на чемпионате мира по спортивной борьбе 2021 года в Осло в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг.
Садулаев в финальной схватке победил американца Кайла Снайдера со счётом 6:0 и стал пятикратным чемпионом мира.
«Вас по праву считают опытным, именитым спортсменом, достойным представителем отечественной школы вольной борьбы. На соревнованиях самого высокого уровня, Олимпийских играх в Токио и Рио-де-Жанейро, Вы неизменно демонстрировали бойцовский характер, побеждали сильных, хорошо подготовленных соперников и на нынешнем чемпионате вновь завоевали заслуженное золото. Так держать!» — говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.
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