Людмила Бодниева: не имели права разбазаривать такое преимущество

Главный тренер сборной России Людмила Бодниева прокомментировала победу над Швейцарией (26:22) в первом матче квалификации чемпионата Европы — 2022. В ходе встречи преимущество России достигало 11 мячей (20:9). Для Бодниевой это был первый матч во главе национальной команды.

«Довольны тем, что сделали главное — заработали два очка дома. Но недовольны качеством игры. Особенно во второй половине второго тайма. Мы не имели права разбазаривать такое преимущество. Допускали неоправданные детские потери, которыми испортили себе концовку.

Могу выделить только десятиминутки и в первом, и во втором таймах, когда хорошо играли в защите, пользовались быстрыми контратаками. Есть над чем работать. Можно сказать, что играли по счёту. Матч позволял проводить широкую ротацию, все гандболистки из заявки получили игровое время», — приводит слова Бодниевой «Гандбол. Быстрый центр».