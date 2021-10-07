«Смазали концовку». Ольга Фомина — о победе над Швейцарией в отборе на ЧЕ по гандболу

Капитан женской сборной России по гандболу Ольга Фомина прокомментировала победу в матче со Швейцарией (26:22) на старте квалификации чемпионата Европы — 2022.
«Ощущение скомканные. Мы выиграли, но смазали концовку. С другой стороны, у нас команда сильно обновлённая, момент несыгранности присутствует и момент молодости. Горячие сердца и горячие головы немного торопятся с атакой. Неоправданные передачи сегодня случились, но не должны случиться в будущем. Но считаю, что у нас команда перспективная.
Давил ли статус капитана? Не давил. Чувствовала себя нормально. Был момент ответственности, не то чтобы как капитана, а как опытного игрока, который находится с молодёжью, нуждающейся в поддержке. Нужно было быть тем, кто на площадке подбадривает, поддерживает, ведёт за собой. Не знаю, насколько мне удалось. Сегодня я постаралась сделать всё, что могла», — приводит слова Фоминой «Матч ТВ».
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