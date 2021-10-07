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Сборная России с крупным счётом проиграла Украине в Европейской лиге регби

Сборная России с крупным счётом проиграла Украине в Европейской лиге регби
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Сборная России проиграла в отборочном матче чемпионата Европы по регби команде Украины.

Встреча завершилась со счётом 18:96 в пользу сборной Украины. После первой половины встречи счёт был 18:36. Во второй половине матча россияне не смогли набрать ни одного очка — 0:60.

Встреча состоялась в столице Сербии – Белграде. Именно там проходит квалификационный турнир.

Ранее российские регбисты также не смогли выиграть. Они оказались слабее сборной Сербии – 10:66. В решающем поединке за право повыситься в классе поспорят команды Украины и Сербии. Встреча состоится в субботу, 9 октября. Украинцы возглавили турнирную таблицу группы, так как их команда обыграла российскую с более крупным счётом, чем сербы.

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