Макрогузова и Холомина лидируют в подгруппе финала Мирового тура по пляжному волейболу

В Кальяри (Италия) продолжается финал Мирового тура по пляжному волейболу. Россию представляют две пары: Илья Лешуков/Константин Семёнов и Надежда Макрогузова/Светлана Холомина.

Россиянки уверенно лидируют в своей подгруппе, выиграв все три матча. Лешуков и Семёнов пока одержали только одну победу в трёх матчах.

Всего в финале Мирового тура выступают по 10 мужских и женских пар, которые на предварительном этапе разделены на две группы. Победители групп напрямую выйдут в полуфинал. Команды со вторых и третьих мест сыграют в усечённой стадии четвертьфинала (Last 6). Финалы и матчи за 3-е место пройдут 10 октября.



Пляжный волейбол. Мировой тур. Финал. Кальяри, Италия

Второй игровой день



Надежда Макрогузова/Светлана Холомина (Россия) – Карла Боргер/Юлия Зюде (Германия) – 2:0 (23:21, 21:14).

Надежда Макрогузова/Светлана Холомина (Россия) – Марта Менегатти/Валентина Готтарди (Италия) – 2:0 (21:19, 21:15).

Илья Лешуков/Константин Семёнов (Россия) – Андерс Мол/Кристиан Сорум (Норвегия) – 0:2 (16:21, 14:21).