Алексей Немов предположил, что Дина и Арина Аверины не выступят на следующей Олимпиаде

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов поделился мнением, смогут ли Дина и Арина Аверины выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Я думаю, что в художественной гимнастике можно выступать до 25-26 лет максимум. Поэтому я думаю, что Дина и Арина Аверины не будут уже готовиться на Олимпиаду. Хотя, может, и будут, не могу сказать вам однозначно. У меня заключительная Олимпиада была в 28 лет. Было тяжело, я уже не все снаряды делал. Ну, машина ломается, а что мы говорим о человеческих возможностях? Я думаю, что только Ангелина Мельникова, может быть, выступит. Но всё зависит всё-таки от индивидуальности тела, подхода, чтобы себя беречь, выступать только на крупных соревнованиях. Тогда, я думаю, она сможет ещё нас порадовать», — приводит слова Немова «Комсомольская правда».



Сейчас сёстрам Авериным по 23 года.