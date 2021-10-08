Алексей Немов предположил, что Дина и Арина Аверины не выступят на следующей Олимпиаде

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов поделился мнением, смогут ли Дина и Арина Аверины выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.
«Я думаю, что в художественной гимнастике можно выступать до 25-26 лет максимум. Поэтому я думаю, что Дина и Арина Аверины не будут уже готовиться на Олимпиаду. Хотя, может, и будут, не могу сказать вам однозначно. У меня заключительная Олимпиада была в 28 лет. Было тяжело, я уже не все снаряды делал. Ну, машина ломается, а что мы говорим о человеческих возможностях? Я думаю, что только Ангелина Мельникова, может быть, выступит. Но всё зависит всё-таки от индивидуальности тела, подхода, чтобы себя беречь, выступать только на крупных соревнованиях. Тогда, я думаю, она сможет ещё нас порадовать», — приводит слова Немова «Комсомольская правда».
Сейчас сёстрам Авериным по 23 года.
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