Немов оценил слова Винер-Усмановой, резко ответившей Далалояну по поводу Д. Авериной

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов прокомментировал слова главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова о чемпионе ОИ по спортивной гимнастике Артуре Далалояне.

Ранее Далалоян высказал мнение, что Дина Аверина, завоевавшая серебро в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде-2020 в Токио, не совсем справедливо получила BMW X5, поскольку такие автомобили давали лишь чемпионам. Винер-Усманова резко отреагировала на это.

«Мы же понимаем, что Ирина Александровна — сильный человек. Здесь Артур в чём-то прав со своей стороны. Но с другой стороны, подарили – порадуйся, зачем сор из избы выносить?» — приводит слова Немова «Комсомольская правда».