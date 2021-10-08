Немов оценил слова Винер-Усмановой, резко ответившей Далалояну по поводу Д. Авериной
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Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов прокомментировал слова главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова о чемпионе ОИ по спортивной гимнастике Артуре Далалояне.
Ранее Далалоян высказал мнение, что Дина Аверина, завоевавшая серебро в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде-2020 в Токио, не совсем справедливо получила BMW X5, поскольку такие автомобили давали лишь чемпионам. Винер-Усманова резко отреагировала на это.
«Мы же понимаем, что Ирина Александровна — сильный человек. Здесь Артур в чём-то прав со своей стороны. Но с другой стороны, подарили – порадуйся, зачем сор из избы выносить?» — приводит слова Немова «Комсомольская правда».
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