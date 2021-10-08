Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Немов оценил слова Винер-Усмановой, резко ответившей Далалояну по поводу Д. Авериной

Немов оценил слова Винер-Усмановой, резко ответившей Далалояну по поводу Д. Авериной
Комментарии

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов прокомментировал слова главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова о чемпионе ОИ по спортивной гимнастике Артуре Далалояне.

Ранее Далалоян высказал мнение, что Дина Аверина, завоевавшая серебро в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде-2020 в Токио, не совсем справедливо получила BMW X5, поскольку такие автомобили давали лишь чемпионам. Винер-Усманова резко отреагировала на это.

«Мы же понимаем, что Ирина Александровна — сильный человек. Здесь Артур в чём-то прав со своей стороны. Но с другой стороны, подарили – порадуйся, зачем сор из избы выносить?» — приводит слова Немова «Комсомольская правда».

Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021