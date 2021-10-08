Макрогузова и Холомина вышли в полуфинал Мирового тура по пляжному волейболу

В Кальяри (Италия) продолжается финал Мирового тура по пляжному волейболу. Россию на соревнованиях представляли две пары: Илья Лешуков/Константин Семёнов и Надежда Макрогузова/Светлана Холомина. Однако после двух дней соревнований, одержав только одну победу в трёх матчах, Лешуков и Семёнов снялись по медицинским показаниям.

А вот Макрогузова и Холомина завершили групповой этап с максимальным результатом – четыре победы в четырёх матчах – и напрямую вышли в полуфинал. За четыре игры россиянки отдали только одну партию.



Всего в финале Мирового тура выступают по 10 мужских и женских пар, которые на предварительном этапе разделены на две группы. Победители групп напрямую выходят в полуфинал. Команды со вторых и третьих мест сыграют в усечённой стадии четвертьфинала (Last 6). Финалы и матчи за 3-е место пройдут 10 октября.

Пляжный волейбол. Мировой тур. Финал. Кальяри, Италия

Третий игровой день



Надежда Макрогузова/Светлана Холомина (Россия) – Нина Бечарт/Таня Хюберли (Швейцария) – 2:0 (21:17, 27:25).