Ласицкене и Сидорова претендуют на звание лучшей легкоатлетки сентября в Европе
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Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене и чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова номинированы на звание лучшей легкоатлетки Европы в сентябре.
В первый месяц осени Ласицкене и Сидорова первенствовали в финале «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе.
Также на это звание лучшей легкоатлетки месяца претендуют британка Эйлиш Макколган, специализирующаяся в беге на длинные дистанции, и копьеметательница из Сербии Адриана Вилагош.
Фото можно посмотреть на странице European Athletics в «Твиттере».
Голосование проходит в «Твиттере» Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics). Уже определились фаворитки – это Ласицкене и Макколган, набравшие более 40% голосов каждая. Итоги голосования будут подведены через два дня.
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