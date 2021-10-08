Ласицкене и Сидорова претендуют на звание лучшей легкоатлетки сентября в Европе

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене и чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова номинированы на звание лучшей легкоатлетки Европы в сентябре.

В первый месяц осени Ласицкене и Сидорова первенствовали в финале «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе.

Также на это звание лучшей легкоатлетки месяца претендуют британка Эйлиш Макколган, специализирующаяся в беге на длинные дистанции, и копьеметательница из Сербии Адриана Вилагош.

Фото можно посмотреть на странице European Athletics в «Твиттере».

Голосование проходит в «Твиттере» Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics). Уже определились фаворитки – это Ласицкене и Макколган, набравшие более 40% голосов каждая. Итоги голосования будут подведены через два дня.