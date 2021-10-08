Эмин Сефершаев — серебряный призёр ЧМ по греко-римской борьбе

На чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в Осло (Норвегия), определились первые медалисты в соревнованиях по греко-римской борьбе.

Чемпионом мира в весовой категории до 55 кг стал японец Кен Мацуи. В финальной схватке он нанёс поражение россиянину Эмину Сефершаеву со счётом 7:1. Бронзовыми призёрами стали Нугзар Цурцумия из Грузии и представитель Азербайджана Эльданиз Азизли.

Напомним, в финалах сегодня также будут бороться россияне Сергей Кутузов (до 72 кг) и Роман Власов (до 77 кг), а в весовой категории до 82 кг Адлан Акиев попытается завоевать бронзовую награду.

Завтра, 9 октября, россиянин Зураби Гедехаури (130 кг) поборется за золото, а Степан Марянян (до 60 кг) и Артур Саргсян (до 97 кг) через утешительные схватки будут сражаться за бронзу.