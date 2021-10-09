Роман Власов: мечтал надеть на сына третье олимпийское золото

Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов рассказал, как шёл к третьему золоту чемпионата мира.

«Физически, это был для меня самый сложный чемпионат мира. Я понимал градус ответственности, я понимал, что являюсь капитаном команды, и мы ещё не взяли золотую медаль, а между победой и поражением огромная пропасть. Я знал, что за мной не просто команда, а целая страна. Эта золотая медаль именно сейчас была нужна мне как воздух. Быть лучшим в мире — это моя ежедневная мечта, это то, о чем я думаю каждое утро, когда иду на тренировку.

Как прошли 24 часа в ожидании финала? Было непросто, и гораздо проще, когда финал сразу. Времени было много, и в голове много мыслей, всё наслаивается, и ты находишься в состоянии стресса. Раньше я думал, что это время дано на восстановление, но когда у тебя голова на ковре — ты не восстанавливаешься, а гоняешь мысли. Схватка в финале с Сананом Сулеймановым была одной из самых сложных в моей карьере. Слава Богу за все, как говорится, на дне терпения лежит золото. Эта медаль для меня долгожданная и выстраданная. Я был готов, и ни на секунду не сомневался, что буду стоять на вершине пьедестала. Я благодарен за то, что в моей судьбе не только такие сладкие моменты как сегодня, но и поражения — без них я бы не смог стать лучше.

Я посвящаю эту победу своей супруге Виолетте и сыну Льву. Я мечтал надеть на него третье олимпийское золото, но надену на него третье золото чемпионата мира. Хочу сказать в очередной раз: моя главная победа — это моя семья. Все мои результаты — ради семьи», — приводит слова Власова пресс-служба ФСБР.