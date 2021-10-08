Роман Власов в третий раз завоевал золото чемпионата мира по греко-римской борьбе

На чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в Осло (Норвегия), определились медалисты в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 77 кг.

Чемпионом мира стал россиянин Роман Власов, завоевавший титул сильнейшего на планете уже в третий раз. В финальной схватке Власов нанёс поражение Санану Сулейманову из Азербайджана со счётом 2:1. Бронзовыми призёрами стали представитель Ирана Мохаммадали Гераи и немец Роланд Шварц.

Ранее серебряным призёром в весе до 55 кг стал россиянин Эмин Сефершаев, такую же медаль в категории до 72 кг завоевал Сергей Кутузов. Позднее в весовой категории до 82 кг Адлан Акиев попытается завоевать бронзовую награду.

Завтра, 9 октября, россиянин Зураби Гедехаури (130 кг) поборется за золото, а Степан Марянян (до 60 кг) и Артур Саргсян (до 97 кг) через утешительные схватки будут сражаться за бронзу.