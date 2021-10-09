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Россиянин Зураби Гедехаури — серебряный призёр ЧМ по греко-римской борьбе

Россиянин Зураби Гедехаури — серебряный призёр ЧМ по греко-римской борьбе
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На чемпионате мира по греко-римской борьбе, который проходит в Осло (Норвегия), определились медалисты в весовой категории до 130 кг.

Россиянин Зураби Гедехаури в финальной схватке уступил представителю Ирана Алиакбару Юсуфиахмадчали со счётом 1:5 и стал серебряным призёром чемпионата мира. Бронзовые медали завоевали грузин Якоби Каджая и Оскар Марвик из Норвегии.

Ранее в соревнованиях по греко-римской борьбе на чемпионате мира россиянин Роман Власов завоевал золото в весовой категории до 77 кг. Серебряными призёрами стали Эмин Сефершаев (до 55 кг) и Сергей Кутузов (до 72 кг). Бронзу выиграли Адлан Акиев (до 82 кг), Степан Марянян (до 60 кг) и Артур Саргсян (до 97 кг).

Завтра, 10 октября, в весовой категории до 67 кг Назир Абдуллаев сразится за титул с представителем Ирана Мохаммадрезой Гераи.

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