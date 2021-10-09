Россиянин Зураби Гедехаури — серебряный призёр ЧМ по греко-римской борьбе

На чемпионате мира по греко-римской борьбе, который проходит в Осло (Норвегия), определились медалисты в весовой категории до 130 кг.
Россиянин Зураби Гедехаури в финальной схватке уступил представителю Ирана Алиакбару Юсуфиахмадчали со счётом 1:5 и стал серебряным призёром чемпионата мира. Бронзовые медали завоевали грузин Якоби Каджая и Оскар Марвик из Норвегии.
Ранее в соревнованиях по греко-римской борьбе на чемпионате мира россиянин Роман Власов завоевал золото в весовой категории до 77 кг. Серебряными призёрами стали Эмин Сефершаев (до 55 кг) и Сергей Кутузов (до 72 кг). Бронзу выиграли Адлан Акиев (до 82 кг), Степан Марянян (до 60 кг) и Артур Саргсян (до 97 кг).
Завтра, 10 октября, в весовой категории до 67 кг Назир Абдуллаев сразится за титул с представителем Ирана Мохаммадрезой Гераи.
- 9 октября 2021
-
22:07
-
21:16
-
20:47
-
20:36
-
20:11
-
19:08
-
18:43
-
18:02
-
17:31
-
17:13
-
16:04
-
15:45
-
15:29
-
12:28
-
11:49
-
11:37
- 8 октября 2021
-
23:36
-
22:41
-
21:46
-
21:05
-
20:56
-
20:19
-
20:01
-
20:01
-
19:44
-
19:18
-
18:01
-
17:54
-
17:31
-
17:22
-
14:36
-
14:31
-
14:22
-
14:16
-
14:09