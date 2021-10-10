Макрогузова и Холомина сыграют за бронзу финала Мирового тура по пляжному волейболу

В Кальяри (Италия) продолжается финал Мирового тура по пляжному волейболу. Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина не смогли выйти в финал турнира, уступив немецкой паре Карла Боргер/Юлия Зюде со счётом 1:2 (13:21, 22:20, 11:15).

За бронзу финала Мирового тура Макрогузова и Холомина сыграют с американской парой Александра Клинеман/Эйприл Росс.

Напомним, россиянки заняли первое место в группе, выиграв все четыре матча, и напрямую вышли в полуфинал. Боргер/Зюде и Клинеман/Росс выступали в той же группе. Тогда у немок россиянки выиграли в двух партиях, а американки стали единственными, кто сумел взять у Макрогузовой и Холоминой один сет.

Финал и матчи за третье место пройдут завтра, 10 октября.