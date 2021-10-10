Волейболисты московского «Динамо» в третий раз завоевали Суперкубок России

В Москве состоялся розыгрыш Суперкубка России по волейболу среди мужских команд. За трофей сражались действующий чемпион страны и обладатель Кубка России столичное «Динамо» и серебряный призёр Суперлиги, финалист Кубка страны санкт-петербургский «Зенит».

В борьбе за трофей «Динамо» одолело «Зенит» со счётом 3:1 (26:24, 25:21, 21:25, 29:27) и в третий раз выиграло Суперкубок России.

Суперкубок был разыгран в 14-й раз. Московское «Динамо» ранее дважды выигрывало трофей – в 2008 и 2009 годах. Санкт-петербургский «Зенит» впервые играл за Суперкубок в 2018 году, но уступил тогда одноклубникам из Казани (1:3).

Волейбол. Мужчины. Суперкубок России. Москва

«Динамо» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:1 (26:24, 25:21, 21:25, 29:27).