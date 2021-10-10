Лихошерстов: пришлось попотеть с Клюкой — человек совсем другой высоты

Центральный блокирующий московского «Динамо» Вадим Лихошерстов после победы над санкт-петербургским «Зенитом» в матче за Суперкубок России (3:1) оценил, насколько изменился уровень соперника в межсезонье.
«Стал ли «Зенит» сильнее? Честно сказать, особо не почувствовал. Примерно всё так же. Единственное, Клюку поставили в диагональ, пришлось попотеть с ним — человек совсем другой высоты. Перестроились, и всё нормально.
Представители «Зенита» не обращают внимания на серию поражений с «Динамо»? Говорили, что пока удаётся вести 11:0, но это всё просто статистика, опираться на это не стоит. Особый настрой? Нет, мы же играем с ними за трофеи. Как на такие вещи не настраиваться? Любой соперник на той стороне получит должный настрой в нашей команде. Просто так складывается, что с «Зенитом» боремся за трофеи», — передаёт слова Лихошерстова корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.
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