В ISU отреагировали на гибель конькобежца Захарова

Международный союз конькобежцев (ISU) выразил соболезнования в связи с гибелью российского конькобежца Руслана Захарова. О его кончине стало известно сегодня, 11 октября.



«Данная новость невероятно опечалила весь Союз. ISU выражает самые искренние соболезнования семье и друзьям Захарова», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ISU.



Основные успехи 23-летнего спортсмена были достигнуты на юниорском уровне — как на национальных, так и на международных стартах. В частности, в 2017 году он стал бронзовым призёром чемпионата мира среди юниоров в Хельсинки (Финляндия). В один из сезонов Захаров участвовал в этапах Кубка мира и привлекался в состав спринтерской сборной России.



Ранее стали известны подробности гибели Захарова.