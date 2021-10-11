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В ISU отреагировали на гибель конькобежца Захарова

В ISU отреагировали на гибель конькобежца Захарова
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Международный союз конькобежцев (ISU) выразил соболезнования в связи с гибелью российского конькобежца Руслана Захарова. О его кончине стало известно сегодня, 11 октября.

«Данная новость невероятно опечалила весь Союз. ISU выражает самые искренние соболезнования семье и друзьям Захарова», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ISU.

Основные успехи 23-летнего спортсмена были достигнуты на юниорском уровне — как на национальных, так и на международных стартах. В частности, в 2017 году он стал бронзовым призёром чемпионата мира среди юниоров в Хельсинки (Финляндия). В один из сезонов Захаров участвовал в этапах Кубка мира и привлекался в состав спринтерской сборной России.

Ранее стали известны подробности гибели Захарова.

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