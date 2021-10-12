Олимпийскую чемпионку по шорт-треку исключили из сборной Кореи из-за сообщений тренеру

Двукратная олимпийская чемпионка по шорт-треку из Южной Кореи Шим Сук Хи была отстранена от тренировок с национальной командой на фоне расследования текстовых сообщений, отправленных ею во время Олимпиады-2018, в которых говорилось, что она намеревается расправиться с партнёршей по команде. Об этом сообщает Reuters.
На прошлой неделе японская интернет-газета Yonhap опубликовала сообщения, которыми Шим обменивалась с тренером во время Игр, в которых она высмеивала свою партнёршу по команде Чхве Мин Чжон и говорила, что может попытаться помешать ей, если дела пойдут не так, как она хочет.
В финале женского забега на 1000 метров в Пхёнчхане в 2018 году Шим и Чхве столкнулись и упали на последнем повороте, в результате чего Шим была дисквалифицирована, а Чхве заняла четвёртое место.
- 12 октября 2021
-
12:28
-
12:20
-
10:08
-
09:58
-
09:41
-
08:52
- 11 октября 2021
-
22:53
-
22:37
-
22:17
-
20:45
-
20:32
-
19:31
-
19:08
-
18:50
-
18:28
-
16:34
-
15:19
-
14:13
-
12:30
-
11:37
-
11:22
-
11:02
-
10:52
-
09:59
-
09:33
-
08:48
-
07:30
- 10 октября 2021
-
23:09
-
23:03
-
21:58
-
21:25
-
20:17
-
20:10
-
17:22
-
16:33