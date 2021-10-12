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Олимпийскую чемпионку по шорт-треку исключили из сборной Кореи из-за сообщений тренеру

Олимпийскую чемпионку по шорт-треку исключили из сборной Кореи из-за сообщений тренеру
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Двукратная олимпийская чемпионка по шорт-треку из Южной Кореи Шим Сук Хи была отстранена от тренировок с национальной командой на фоне расследования текстовых сообщений, отправленных ею во время Олимпиады-2018, в которых говорилось, что она намеревается расправиться с партнёршей по команде. Об этом сообщает Reuters.

На прошлой неделе японская интернет-газета Yonhap опубликовала сообщения, которыми Шим обменивалась с тренером во время Игр, в которых она высмеивала свою партнёршу по команде Чхве Мин Чжон и говорила, что может попытаться помешать ей, если дела пойдут не так, как она хочет.

В финале женского забега на 1000 метров в Пхёнчхане в 2018 году Шим и Чхве столкнулись и упали на последнем повороте, в результате чего Шим была дисквалифицирована, а Чхве заняла четвёртое место.

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