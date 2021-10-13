Дмитрий Андрейкин победил Кирилла Алексеенко в суперфинале чемпионата России по шахматам

В Уфе прошёл четвёртый тур суперфинала чемпионата России по шахматам. В открытом турнире Дмитрий Андрейкин победил лидировавшего Кирилла Алексеенко. Максим Матлаков обыграл Максима Чигаева, Александра Горячкина сыграла вничью с Никитой Витяговым.

После четырёх туров лидируют Алексеенко, Витюгов, Матлаков и Андрейкин, набравшие по 2,5 очка.

В женском турнире Марина Гусева обыграла Ольгу Гиря, а Евгения Овод — Дарью Войт. Остальные партии завершились вничью. В турнирной таблице лидируют Валентина Гунина и Евгения Овод, набравшие по 3 очка.

Суперфинал завершится 21 октября. Турниры проходят по круговой системе в 11 туров. Общий гарантированный призовой фонд соревнований составляет 11 млн рублей: в открытом турнире — 7 млн, в женском — 4 млн.