Дмитрий Андрейкин победил Кирилла Алексеенко в суперфинале чемпионата России по шахматам
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В Уфе прошёл четвёртый тур суперфинала чемпионата России по шахматам. В открытом турнире Дмитрий Андрейкин победил лидировавшего Кирилла Алексеенко. Максим Матлаков обыграл Максима Чигаева, Александра Горячкина сыграла вничью с Никитой Витяговым.
После четырёх туров лидируют Алексеенко, Витюгов, Матлаков и Андрейкин, набравшие по 2,5 очка.
В женском турнире Марина Гусева обыграла Ольгу Гиря, а Евгения Овод — Дарью Войт. Остальные партии завершились вничью. В турнирной таблице лидируют Валентина Гунина и Евгения Овод, набравшие по 3 очка.
Суперфинал завершится 21 октября. Турниры проходят по круговой системе в 11 туров. Общий гарантированный призовой фонд соревнований составляет 11 млн рублей: в открытом турнире — 7 млн, в женском — 4 млн.
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