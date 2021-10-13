МОК не будет оказывать давление на Китай по поводу его политики в области прав человека

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет оказывать давление на Китай, принимающий зимние Олимпийские игры 2022 года, из-за его политики в области прав человека, поскольку в компетенцию органа не входит диктовать это суверенным странам.
Правозащитные группы и американские законодатели призвали МОК отложить Игры в Пекине и перенести мероприятие, если Китай не прекратит то, что Соединенные Штаты считают продолжающимся геноцидом против уйгуров и других групп мусульманского меньшинства. Китайские власти обвиняются в принуждении к труду путём содержания под стражей около миллиона уйгуров и других преимущественно мусульманских меньшинств в лагерях с 2016 года. Китай отрицает правонарушения, заявляя, что он создал центры профессионального обучения для борьбы с экстремизмом.
Вице-президент МОК Джон Коутс заявил, что полномочия МОК по правам человека охватывают только «олимпийское движение» и входящие в его состав национальные олимпийские комитеты.
«МОК действительно уделяет очень большое внимание правам человека. Я знаю, что это очень важная часть фундаментальных принципов олимпизма, основополагающих принципов, изложенных в Олимпийской хартии.
Задача МОК состоит в том, чтобы гарантировать отсутствие нарушений прав человека в отношении проведения Игр в национальных олимпийских комитетах или в олимпийском движении. У нас нет возможности приехать в страну и сказать им, что делать. Всё, что мы можем сделать, — это присуждать Олимпиаду стране на условиях, изложенных в контракте с принимающей стороной и затем обеспечивать их выполнение. Гуманитарные ситуации в Китае, не входят в нашу компетенцию», — приводит слова Коутса Reuters.
- 13 октября 2021
-
10:51
-
10:44
-
08:48
-
00:42
- 12 октября 2021
-
20:06
-
20:06
-
12:28
-
12:20
-
10:08
-
09:58
-
09:41
-
08:52
- 11 октября 2021
-
22:53
-
22:37
-
22:17
-
20:45
-
20:32
-
19:31
-
19:08
-
18:50
-
18:28
-
16:34
-
15:19
-
14:13
-
12:30
-
11:37
-
11:22
-
11:02
-
10:52
-
09:59
-
09:33
-
08:48
-
07:30
- 10 октября 2021
-
23:09
-
23:03