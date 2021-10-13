МОК не будет оказывать давление на Китай по поводу его политики в области прав человека

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет оказывать давление на Китай, принимающий зимние Олимпийские игры 2022 года, из-за его политики в области прав человека, поскольку в компетенцию органа не входит диктовать это суверенным странам.

Правозащитные группы и американские законодатели призвали МОК отложить Игры в Пекине и перенести мероприятие, если Китай не прекратит то, что Соединенные Штаты считают продолжающимся геноцидом против уйгуров и других групп мусульманского меньшинства. Китайские власти обвиняются в принуждении к труду путём содержания под стражей около миллиона уйгуров и других преимущественно мусульманских меньшинств в лагерях с 2016 года. Китай отрицает правонарушения, заявляя, что он создал центры профессионального обучения для борьбы с экстремизмом.



Вице-президент МОК Джон Коутс заявил, что полномочия МОК по правам человека охватывают только «олимпийское движение» и входящие в его состав национальные олимпийские комитеты.

«МОК действительно уделяет очень большое внимание правам человека. Я знаю, что это очень важная часть фундаментальных принципов олимпизма, основополагающих принципов, изложенных в Олимпийской хартии.



Задача МОК состоит в том, чтобы гарантировать отсутствие нарушений прав человека в отношении проведения Игр в национальных олимпийских комитетах или в олимпийском движении. У нас нет возможности приехать в страну и сказать им, что делать. Всё, что мы можем сделать, — это присуждать Олимпиаду стране на условиях, изложенных в контракте с принимающей стороной и затем обеспечивать их выполнение. Гуманитарные ситуации в Китае, не входят в нашу компетенцию», — приводит слова Коутса Reuters.