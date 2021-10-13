Нагорный — о предложении стать депутатом: сразу сказал: «Нет»

Олимпийский чемпион, российский гимнаст Никита Нагорный высказался о своём будущем и рассказал об отношении к карьере депутата.

«В КВН была шутка, что я скоро стану депутатом? Нет. Что, нельзя так говорить? Я делаю то, что мне хочется, а хочется мне всегда заранее. Я больше стратег, нежели человек, который делает что-то спонтанно.

Предлагали ли мне начать карьеру депутата? Было предложение. Я сказал сразу: нет. Потому что нужно заниматься тем, где ты будешь полезен», – сказал Нагорный в шоу «50 вопросов» на Premier.One.

Напомним, на Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония) Никита Нагорный, Денис Аблязин, Давид Белявский и Артур Далалоян завоевали золотые медали в командном многоборье. Результат российских спортсменов — 262,500 балла. Также Нагорный выиграл бронзу в личном многоборье и в упражнениях на перекладине.