Кенийская бегунья Тироп найдена мертвой у себя дома. На ОИ-2020 она стала четвёртой

Кенийская бегунья Агнес Джебет Тироп найдена мертвой у себя дома в Итене (Кения). На теле спортсменки обнаружены ножевые ранения, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Кении.

25-летняя кенийская спортсменка становилась бронзовым призёром чемпионатов мира 2017 и 2019 годов в беге на 10 000 метров. На Олимпийских играх в Токио (Япония) Тироп заняла четвёртое место в финальном забеге на 5000 метров, уступив третьему месту менее 1 секунды (14:39.62).

По предварительным данным, 25-летнюю спортсменку мог убить её муж в их доме.

Сборная Кении заняла на Олимпийских играх в Токио (Япония) 19-е место в общем зачёте. На счету команды 4 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые медали. Все награды были завоёваны кенийцами в лёгкой атлетике.