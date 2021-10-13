Кенийская бегунья Тироп найдена мертвой у себя дома. На ОИ-2020 она стала четвёртой
Поделиться
Кенийская бегунья Агнес Джебет Тироп найдена мертвой у себя дома в Итене (Кения). На теле спортсменки обнаружены ножевые ранения, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Кении.
25-летняя кенийская спортсменка становилась бронзовым призёром чемпионатов мира 2017 и 2019 годов в беге на 10 000 метров. На Олимпийских играх в Токио (Япония) Тироп заняла четвёртое место в финальном забеге на 5000 метров, уступив третьему месту менее 1 секунды (14:39.62).
По предварительным данным, 25-летнюю спортсменку мог убить её муж в их доме.
Сборная Кении заняла на Олимпийских играх в Токио (Япония) 19-е место в общем зачёте. На счету команды 4 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые медали. Все награды были завоёваны кенийцами в лёгкой атлетике.
Комментарии
- 13 октября 2021
-
15:59
-
15:32
-
13:43
-
13:08
-
10:51
-
10:44
-
08:48
-
00:42
- 12 октября 2021
-
20:06
-
20:06
-
12:28
-
12:20
-
10:08
-
09:58
-
09:41
-
08:52
- 11 октября 2021
-
22:53
-
22:37
-
22:17
-
20:45
-
20:32
-
19:31
-
19:08
-
18:50
-
18:28
-
16:34
-
15:19
-
14:13
-
12:30
-
11:37
-
11:22
-
11:02
-
10:52
-
09:59
-
09:33
Партнерский контент