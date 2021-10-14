«Даже пивка не возьмёшь». Гимнаст Артур Далалоян — об узнаваемости после Олимпиады-2020

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян ответил, повысилась ли его узнаваемость после Игр-2020 в Токио (Япония).
«Да, капец. Стали очень много узнавать. По приезде в Москву мы поехали с семьёй на недельку отдохнуть на море. Вышло так, что весь отель, там, конечно, большая часть русских была, узнаёт тебя. Все подходят фотографироваться, все говорят про победу. Даже какого-нибудь пивка элементарного не возьмёшь. Нет, я, конечно, всё равно выпил там пива возле бассейна, я могу себе это позволить, но чувствовал себя всё равно дискомфортно. В голове постоянно сидит: «Какой пример ты подаёшь людям? И какой в принципе образ о спортсменах складывается у обычных людей?». Ведь те, кто не занимается спортом, думают, что спортсмены – это только тренировки, здоровый образ жизни, никакого алкоголя и всего остального. Но мне всё же кажется, что этот миф не стоит развеивать», — сказал Далалоян в рамках программы Карена Адамяна «50 вопросов. Спорт».
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