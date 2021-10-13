«Учусь у него, как не быть дебилом». Российский гимнаст Далалоян — о Коноре Макгрегоре
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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян рассказал о своём отношении к экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору. Далалоян заявил, что боец является для него антипримером.
«Мне не нравится Макгрегор. Конор – человек, у которого я учусь, как не быть дебилом», — цитирует слова Далалояна в интервью на шоу «50 вопросов» «РИА Новости Спорт».
Также Артур Далалоян ранее высказался о том, что считает несправедливым вручение автомобиля BMW X5 российской «художнице» Дине Авериной за серебряную медаль Олимпийских Игр в Токио (Япония).
Напомним, на Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония) Никита Нагорный, Денис Аблязин, Давид Белявский и Артур Далалоян завоевали золотые медали в командном многоборье.
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