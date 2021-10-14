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Никита Нагорный объяснил, зачем поставил на аватарку совместное фото с Владимиром Путиным

Никита Нагорный объяснил, зачем поставил на аватарку совместное фото с Владимиром Путиным
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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный объяснил, почему поставил на аватарку в WhatsApp совместную фотографию с президентом России Владимиром Путиным.

«Это гордость. Могу объяснить, почему я поставил. С момента Рио-де-Жанейро у меня стояла аватарка с ним. Я как-то поставил тогда, и всё, стояла и стояла. А потом, когда произошла недавняя встреча, мне начали все писать, мол, ну что, когда обновишь фотографию. И я просто взял и обновил», — сказал Нагорный в рамках программы Карена Адамяна «50 вопросов. Спорт».

Напомним, на Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония) Никита Нагорный, Денис Аблязин, Давид Белявский и Артур Далалоян завоевали золотые медали в командном многоборье.

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