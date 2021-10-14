Стали известны чемпионы России по быстрым шахматам
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В Сочи завершились личные чемпионаты России по быстрым шахматам среди мужчин и женщин. Соревнования прошли по швейцарской системе в 11 туров. В мужском турнире приняли участие 217 шахматистов, включая 34 гроссмейстера; у женщин стартовали 95 участниц (7 гроссмейстеров).
Чемпионом России стал гроссмейстер Санан Сюгиров, набравший 8,5 очков из 11 возможных. По дополнительным показателям ему уступили Жамсаран Цыдыпов (второе место) и Михаил Демидов (третье место), сообщает официальный сайт Российской шахматной федерации.
В женском чемпионате России победила международный мастер Алина Балаян, набравшая 9 очков из 11. На 0,5 очка отстала Баира Кованова (второе место), на 1 очко — Маргарита Лысенко (третье место).
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