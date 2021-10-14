Симона Байлз и другие гимнастки призвали Конгресс США распустить НОК из-за дела Нассара

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз, Эли Райсман, Маккайла Марони и Мэгги Николс обратились к Конгрессу США с просьбой распустить совет директоров национального олимпийского комитета и национального паралимпийского комитета. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Основная претензия гимнасток заключается в том, что, по их мнению, Олимпийский комитет США знал об обвинениях скандального врача Ларри Нассара в сексуальном насилии, но ничего не предпринимал. Отмечается, что высокопоставленные чиновники, находившися при власти в то время, всё ещё занимают важные должности.

Напомним, врач Ларри Нассар получил 200 лет тюрьмы за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних спортсменок, которое происходило под видом медицинских процедур. Среди пострадавших (более 100) оказались такие известные гимнастки, как олимпийская чемпионка Симона Байлз, Маккайла Марони, Гэбби Дуглас, Джордин Уибер, Эли Райсман, Джейми Данцшер. Ранее был опубликован отчёт, в котором утверждается, что ФБР поздно отреагировало на обвинения в адрес врача, что позволило ему ещё несколько месяцев продолжать противоправные действия.