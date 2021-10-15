«В отеле сразу сказали: маску можно не носить». Гимнаст Белявский — об отдыхе в Турции

Олимпийский чемпион 2020 года в командных соревнованиях гимнастов Давид Белявский рассказал об отдыхе в Турции.
«Мы всегда летаем сами, выбираем отель и покупаем билеты на нужные нам даты. Обычно это были ОАЭ, но сейчас наш выбор попал на Турцию, мы ни разу тут не были! И пока нам всё нравится, хотя, честно признаться, за пределами отеля здесь видно, что сама страна небогатая и люди живут за счёт торговли и туризма.
Ещё мы вчера рассуждали, что здесь как будто нет COVIDA, хотя это скорее так, что человеку страшнее не выйти на работу и остаться без заработка, чем заболеть. В городе, правда, нет ни масок, ни режима. В отеле сразу сказали: маску можно не носить.
Ну и плюс для россиян, что тут можно заехать с нашей прививкой. Хотя никакие документы нигде не спрашивают. Ну и цены тут «турецкие» по сравнению со многими странами, где мы были», — написал Белявский в «Инстаграме», прикрепив текст к своему фото с машиной.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Давида Белявского.
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