Гандболистки ЦСКА обыграли «Сэвехоф» в Лиге чемпионов

Гандболистки ЦСКА на своей площадке победили шведский «Сэвехоф» в матче группового этапа Лиги чемпионов со счётом 29:28. К перерыву хозяйки вели с преимуществом в три мяча, догнать их во втором тайме соперницы из Швеции, несмотря на все старания, не смогли.
Самыми результативными в составе армейского клуба стали Карина Сабирова и Екатерина Ильина, забившие по 6 мячей. По 5 раз отличились Антонина Скоробогатченко и Катрин Хайндал.
ЦСКА одержал вторую победу в трёх матчах. Напомним, встреча первого тура с «Мецем» не состоялась, так как французский клуб не смог своевременно организовать приём московских гандболисток в соответствии с антиковидным протоколом.
В следующем матче 23 октября ЦСКА на выезде сыграет с норвежским «Вайперсом».
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины
Группа В. 4-й тур
ЦСКА (Россия) – «Сэвехоф» (Швеция) — 29:28 (14:11).
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