Гандболистки ЦСКА обыграли «Сэвехоф» в Лиге чемпионов

Гандболистки ЦСКА на своей площадке победили шведский «Сэвехоф» в матче группового этапа Лиги чемпионов со счётом 29:28. К перерыву хозяйки вели с преимуществом в три мяча, догнать их во втором тайме соперницы из Швеции, несмотря на все старания, не смогли.

Самыми результативными в составе армейского клуба стали Карина Сабирова и Екатерина Ильина, забившие по 6 мячей. По 5 раз отличились Антонина Скоробогатченко и Катрин Хайндал.

ЦСКА одержал вторую победу в трёх матчах. Напомним, встреча первого тура с «Мецем» не состоялась, так как французский клуб не смог своевременно организовать приём московских гандболисток в соответствии с антиковидным протоколом.

В следующем матче 23 октября ЦСКА на выезде сыграет с норвежским «Вайперсом».

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины

Группа В. 4-й тур

ЦСКА (Россия) – «Сэвехоф» (Швеция) — 29:28 (14:11).