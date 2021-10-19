Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпион ОИ Евгений Рылов признался, что патрулировал улицы

Чемпион ОИ Евгений Рылов признался, что патрулировал улицы
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал, что ему приходилось патрулировать улицы. Рылов — старший сержант патрульно-постовой службы МВД РФ в Лобне.

Спортсмена спросили, доводилось ли ему непосредственно исполнять эту функцию, то есть патрулировать улицы.

«Да, было. У меня ведь есть обязанности по контракту. Но каких-то курьёзных случаев не было, поэтому не вижу смысла это подробно обсуждать», — приводят слова Рылова «Известия».

Также Рылов рассказал, почему выбрал плавание, а не футбол.

«Меня мама привела в бассейн, а в футбол я пришёл по своей воле. В плавании остался потому, что это было мне ближе. Плюс я начал не очень сильно любить футбол из-за командной игры, когда начал понимать, что очень часто люди не отдают себя команде по максимуму», — добавил он.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021