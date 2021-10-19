Чемпион ОИ Евгений Рылов признался, что патрулировал улицы

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал, что ему приходилось патрулировать улицы. Рылов — старший сержант патрульно-постовой службы МВД РФ в Лобне.

Спортсмена спросили, доводилось ли ему непосредственно исполнять эту функцию, то есть патрулировать улицы.

«Да, было. У меня ведь есть обязанности по контракту. Но каких-то курьёзных случаев не было, поэтому не вижу смысла это подробно обсуждать», — приводят слова Рылова «Известия».

Также Рылов рассказал, почему выбрал плавание, а не футбол.

«Меня мама привела в бассейн, а в футбол я пришёл по своей воле. В плавании остался потому, что это было мне ближе. Плюс я начал не очень сильно любить футбол из-за командной игры, когда начал понимать, что очень часто люди не отдают себя команде по максимуму», — добавил он.