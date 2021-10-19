«Я прыгнула просто ужасно». Ангелина Мельникова — о победе в квалификации чемпионата мира

Российская гимнастка Ангелина Мельникова прокомментировала победу в квалификации чемпионата мира в личном многоборье. Мельникова по итогам квалификации набрала 57,065 балла. Также в финал многоборья с пятым результатом прошла россиянка Владислава Уразова (53,065 балла).
«Не знаю, какими словами можно описать сегодняшний день. Но в пять финалов из пяти я точно попасть не ожидала. Особенно бревно, я не попадала в финал на бревно пять лет. Добро пожаловать, ха-ха.
Решение прыгать второй прыжок (опорный. — Прим. «Чемпионата») было принято уже тут, в Японии. Не планировала из-за короткой подготовки, потом увидела оценки финалисток и подумала: почему бы и да. Я его совсем не тренировала, и сегодня под руку зашла первый раз. Поэтому прыгнула просто ужасно. Криво, за линию, согнуто. Но на ногах», — написала Мельникова в «сториз» своего «инстаграма».
На мировом турнире будет разыграно 12 комплектов наград. 21 октября станут известны призёры чемпионата мира в женском личном многоборье, на следующий день определится абсолютный чемпион мира в мужском первенстве. 23 и 24 октября станут известны победители в упражнениях на отдельных снарядах.
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