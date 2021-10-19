Родионенко рассказала о задачах Уразовой и Мельниковой на чемпионате мира в Китакюсю

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала о задачах лидеров команды Владиславы Уразовой и Ангелины Мельниковой на чемпионате мира в Китакюсю.

«Знаете, мы сейчас не ставим перед ними задачу непременно побеждать. Они должны выступить в свою силу. Дело в том, что спортсменки пропустили много тренировок из-за всех церемоний, поздравлений и чествований по итогам Олимпийских игр. Никто из олимпийских чемпионок быстро не вошёл в форму, они только сейчас постепенно её набирают. К тому же был сложный перелёт до места соревнований, куда наша сборная добиралась 38 часов. Пару дней ушло на акклиматизацию, но спортсмены постепенно с ней справились», — приводит слова Родионенко «Матч ТВ».