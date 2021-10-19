Родионенко рассказала о задачах Уразовой и Мельниковой на чемпионате мира в Китакюсю
Поделиться
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала о задачах лидеров команды Владиславы Уразовой и Ангелины Мельниковой на чемпионате мира в Китакюсю.
«Знаете, мы сейчас не ставим перед ними задачу непременно побеждать. Они должны выступить в свою силу. Дело в том, что спортсменки пропустили много тренировок из-за всех церемоний, поздравлений и чествований по итогам Олимпийских игр. Никто из олимпийских чемпионок быстро не вошёл в форму, они только сейчас постепенно её набирают. К тому же был сложный перелёт до места соревнований, куда наша сборная добиралась 38 часов. Пару дней ушло на акклиматизацию, но спортсмены постепенно с ней справились», — приводит слова Родионенко «Матч ТВ».
Комментарии
- 19 октября 2021
-
12:13
-
11:53
-
11:43
-
11:00
-
10:46
-
09:53
-
09:10
-
09:02
-
08:56
-
08:27
- 18 октября 2021
-
20:25
-
20:09
-
19:52
-
17:51
-
17:40
-
15:44
-
13:28
-
10:31
-
09:38
-
09:04
-
00:51
- 17 октября 2021
-
20:19
-
18:56
-
17:13
-
14:45
-
11:56
-
11:45
-
00:50
- 16 октября 2021
-
23:23
-
21:36
-
19:05
-
16:04
-
11:50
-
11:35
-
10:30
Партнерский контент